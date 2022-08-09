Максим Галкин испугался за свою жизнь во время драки на концерте в Латвии

Юморист Максим Галкин сильно испугался во время инцидента с дракой на своем концерте в Латвии.
Одна из зрительниц рассказала, что Галкину пришлось прервать свое выступление на 20 минут из-за устроивших драку мужчин. Она отметила, что причиной конфликта стали политические разногласия.
«Когда Макс понял, что дело серьезное, у него даже голос стал другим. Он явно не ожидал такого. Дрожал, как осиновый лист. Но сам разнимать не полез. Видимо, испугался, что и ему достанется. Конечно, он был в шоке», — цитирует женщину PROZVEZD.
Зрительница также добавила, что Галкин вышел на сцену уже будучи в напряжении. По ее словам, на старых концертах шоумен был более раскрепощенным.