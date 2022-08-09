Максим Галкин испугался за свою жизнь во время драки на концерте в Латвии

«Когда Макс понял, что дело серьезное, у него даже голос стал другим. Он явно не ожидал такого. Дрожал, как осиновый лист. Но сам разнимать не полез. Видимо, испугался, что и ему достанется. Конечно, он был в шоке», — цитирует женщину PROZVEZD.