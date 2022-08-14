Максим Галкин грубо высказался о россиянах со сцены в Латвии

Сбежавший из России юморист Максим Галкин провел концерт в латвийском городе Роя, в ходе которого грубо высказался о своих соотечественниках. Об этом пишет «Абзац».
Гастролирующий по странам Прибалтике пародист отметил, что, по его мнению, с 90-х годов «ничего не изменилось».
«Это у нас так повелось. Я думал, что после “перестройки”, после той России начала 90-х раболепство в людях как-то вытравится. Не вытравливается вообще! Причем это алогично», – заявил он.
Ранее Галкин признался подписчикам, почему решил сбежать из России.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет конфликта.