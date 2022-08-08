Максим Фадеев обвинил Андрея Макаревича в нарциссизме

Композитор, музыкальный продюсер Максим Фадеев высказал основные претензии к покинувшему Россию исполнителю Андрею Макаревичу.
Продюсер выразил мнение в социальных сетях, что лидер группы «Машина времени» страдает серьезным психологическим расстройством – нарциссизмом. По словам Фадеева, болезнь проявилась у музыканта давно.
«Макаревич рассуждает с точки зрения Бога о мироздании, о целой цивилизации. Мне кажется, что Макаревич давно страдает заболеванием, которое называется в психологии “нарциссизм”», — сообщил Фадеев.
Продюсер считает «недуг» признаком социопатии и неадекватного восприятия самого себя. Также композитор назвал Макаревича снобом.