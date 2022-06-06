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Макс Корж записал песню в поддержку Украины в преддверии концертного тура в России

Макс Корж записал песню в поддержку Украины в преддверии концертного тура в России
ТАСС/Бобылев Сергей

Белорусский певец Макс Корж поддержал Украину в своей новой композиции, выпущенной в преддверии концертного тура по России.

Певец Макс Корж представил композицию «Свой дом», посвященную спецоперации ВС РФ по защите Донбасса. В ней исполнитель поддержал Украину. Мнения поклонников 33-летнего артиста относительно его новой композиции разошлись.

Примечательно, что уже скоро Корж отправится в концертный тур по России. Белорусский певец планирует выступить с концертами в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Планируется, что в ходе выступлений Корж споет поклонникам свой новый трек. 

корж песня релиз спецоперация Украина
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