Макс Корж записал песню в поддержку Украины в преддверии концертного тура в России

Белорусский певец Макс Корж поддержал Украину в своей новой композиции, выпущенной в преддверии концертного тура по России.
Певец Макс Корж представил композицию «Свой дом», посвященную спецоперации ВС РФ по защите Донбасса. В ней исполнитель поддержал Украину. Мнения поклонников 33-летнего артиста относительно его новой композиции разошлись.
Примечательно, что уже скоро Корж отправится в концертный тур по России. Белорусский певец планирует выступить с концертами в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Планируется, что в ходе выступлений Корж споет поклонникам свой новый трек.