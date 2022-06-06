Макс Корж записал песню в поддержку Украины в преддверии концертного тура в России

Примечательно, что уже скоро Корж отправится в концертный тур по России. Белорусский певец планирует выступить с концертами в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Планируется, что в ходе выступлений Корж споет поклонникам свой новый трек.