Макрон: запрет на поставки газа из России пока не обсуждается

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Вопрос о введении запрета
на импорт голубого топлива из России в Европу на сегодняшний день не обсуждается, заявил итальянской газете Corriere
della Sera президент Франции Эммануэль Макрон.
Он отметил, что переговоры об эмбарго на поставки нефти и
угля из РФ уже ведутся. При этом отказ от газа «может оказаться на
столе переговоров», но не сегодня, потому что это вызовет большие сложности.
«Каждый день, когда Россия решает перейти на новый военный,
дипломатический или тактический уровень, снижает ее шансы на возвращение к
нормальной жизни и снижает нашу способность строить прочный мир», — добавил
Макрон.
Рост цен на энергию во Франции
вследствие антироссийских санкций вынуждает закрывать бассейны. С резким
подорожанием энергоносителей столкнулись коммуны в северном регионе Франции
Нор-Па-де-Кале.