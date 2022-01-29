Макрон в телефонных переговорах с Зеленским подтвердил солидарность Франции с Украиной

Лидер Франции Эммануэль Макрон в телефонных переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о солидарности Парижа с Киевом и приверженности защищать территориальную целостность страны.

Стороны договорились продолжать усилия для деэскалации ситуации вокруг Украины и диалога в «нормандском формате». Об этом сообщило агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президент Республики подтвердил полную солидарность Франции с Украиной и напомнил о решимости защищать территориальную целостность и суверенитет страны (Украины. — Прим. ред.)», — подчеркнули в сообщении.

Ранее украинский президент заявил, что провел телефонный разговор с Макроном и обсудил с ним возобновление работы «нормандского формата». По словам Зеленского, соответствующая мера является одним из шагов в сторону мира, сообщал RT.

загрузка...