Макрон в телефонных переговорах с Зеленским подтвердил солидарность Франции с Украиной

Макрон в телефонных переговорах с Зеленским подтвердил солидарность Франции с Украиной Новости
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Лидер Франции Эммануэль Макрон в телефонных переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о солидарности Парижа с Киевом и приверженности защищать территориальную целостность страны.

Стороны договорились продолжать усилия для деэскалации ситуации вокруг Украины и диалога в «нормандском формате». Об этом сообщило агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президент Республики подтвердил полную солидарность Франции с Украиной и напомнил о решимости защищать территориальную целостность и суверенитет страны (Украины. — Прим. ред.)», — подчеркнули в сообщении.

Ранее украинский президент заявил, что провел телефонный разговор с Макроном и обсудил с ним возобновление работы «нормандского формата». По словам Зеленского, соответствующая мера является одним из шагов в сторону мира, сообщал RT.

 
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