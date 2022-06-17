Новости0

Макрон призвал «немедленно» предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Макрон призвал «немедленно» предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС
globallookpress.com/Kay Nietfeld/dpa

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Украина должна «немедленно» получить статус кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.

По словам Макрона, аналогичную позицию обозначили лидеры Германии, Италии и Румынии, которые также прибыли на Украину в четверг.

«Этот статус будет сопровождаться дорожной картой, а также будет учитывать ситуацию на Балканах и в соседних странах, в частности в Молдавии», — сказал французский президент.

Ранее визит лидеров стран ЕС в Киев прокомментировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, поездка не приблизит Украину к миру.

Евросоюз Макрон Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.