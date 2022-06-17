Макрон призвал «немедленно» предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Украина должна «немедленно» получить статус кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.
По словам Макрона, аналогичную позицию обозначили лидеры Германии, Италии и Румынии, которые также прибыли на Украину в четверг.
«Этот статус будет сопровождаться дорожной картой, а также будет учитывать ситуацию на Балканах и в соседних странах, в частности в Молдавии», — сказал французский президент.
Ранее визит лидеров стран ЕС в Киев прокомментировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, поездка не приблизит Украину к миру.