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    Макрон признал зависимость Европы от российского газа

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Макрон признал зависимость Европы от российского газа

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    globallookpress.com / Gao Jing/XinHua

    Европейские государства зависят от поставок российского
    газа. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Однако лидер Пятой республики указал, что Париж, в отличие
    от остальных, в энергоресурсах из России не нуждается. Об этом он рассказал в
    ходе интервью телеканалу France 5

    «Европа зависит от российского газа… но Франция в нем не
    нуждается», — подчеркнул Макрон.

    Ранее французский лидер сообщил,
    что намерен поддерживать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. По его
    мнению, таким образом можно добиться мира.

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