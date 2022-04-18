Макрон признал зависимость Европы от российского газа

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Европейские государства зависят от поставок российского
газа. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Однако лидер Пятой республики указал, что Париж, в отличие
от остальных, в энергоресурсах из России не нуждается. Об этом он рассказал в
ходе интервью телеканалу France 5
«Европа зависит от российского газа… но Франция в нем не
нуждается», — подчеркнул Макрон.
Ранее французский лидер сообщил,
что намерен поддерживать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. По его
мнению, таким образом можно добиться мира.
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