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    Макрон предупредил о возможных последствиях грядущей зимой в отсутствие российского газа

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Макрон предупредил о возможных последствиях грядущей зимой в отсутствие российского газа

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    Panoramic/Keystone Press Agency/globallookpress

    Президент
    Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью Ouest-France, что
    Европа может столкнуться следующей зимой с серьезными последствиями, если откажется от российского газа.

    Весной и летом страны региона не почувствует проблем с энергоресурсом, однако при наступлении нового отопительного сезона последствия будут
    ощутимы, уверен он.

    Французский лидер ранее сообщил, что Евросоюз пока не рассматривает тему эмбарго на
    поставки газа из РФ в отличие от запрета на импорт нефти.

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