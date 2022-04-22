Макрон предупредил о возможных последствиях грядущей зимой в отсутствие российского газа

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Президент
Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью Ouest-France, что
Европа может столкнуться следующей зимой с серьезными последствиями, если откажется от российского газа.
Весной и летом страны региона не почувствует проблем с энергоресурсом, однако при наступлении нового отопительного сезона последствия будут
ощутимы, уверен он.
Французский лидер ранее сообщил, что Евросоюз пока не рассматривает тему эмбарго на
поставки газа из РФ в отличие от запрета на импорт нефти.
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