Макрон предложил Путину отказаться от признания ЛДНР

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил российского коллегу Владимира Путина не признавать Донецкую и Луганскую народные республики.

Недавно депутаты Госдумы одобрили проект постановления об обращении к главе государства. Документ предполагает смену позиции Москвы по ЛДНР. В Донбассе уже поприветствовали поддержку парламентариев.

Однако против выступил президент Франции. Он призвал Владимира Путина отказаться от признания ЛДНР.

Ранее российский лидер назвал ситуацию на востоке Украины геноцидом. Он также подчеркнул, что для решения проблемы в Донбассе стоит исходить из не до конца использованных возможностей по реализации Минских соглашений.

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