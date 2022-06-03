Макрон потратил сотню часов на обсуждение Украины с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел около 100 часов в телефонных разговорах с российским коллегой Владимиром Путиным о ситуации на Украине. Об этом сообщает Ouest France.
Макрон отметил, что «потерял разговорам счет», которые он провел с российским лидером с декабря. По его словам, речь идет почти о сотне часов.
Французский президент указал, что не скрывал факт переговоров с Путиным. По его словам, он поддерживал контакт с российским лидером по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.
Также Макрон заявил, что Россию унижать нельзя. По его словам, день прекращения боевых действий наступит в момент, когда найдется выход с помощью дипломатии. Макрон указал, что Франция выступает в роли «посреднической державы».