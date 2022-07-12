Представители президента Франции попытались оправдать заявления Эммануэля Макрона, дискредитирующие деятельность россиян в Центральноафриканской Республике. По их словам, агрессивные высказывания французского лидера связаны с его возбужденным эмоциональным состоянием. Соответствующее письмо они направили в Содружество офицеров за международную безопасность.
«Информация о Вашем иске против действующего президента Французской Республики была получена господином Эммануэлем Макроном и рассмотрена со всем вниманием. После подробного изучения сути иска юридической командой и с учетом весьма сложной политической ситуации в Европе и мире президент Французской Республики обращается к Вам с официальной просьбой отозвать иск и не общаться с прессой на тему этого разбирательства.
Как Вы можете знать, в данный момент господин Макрон осуществляет важную коммуникацию с президентом Путиным посредством систематических телефонных переговоров. Репутационные издержки, вызванные Вашим иском, бросят тень на текущую коммуникацию господина Макрона, который считает эту часть своей работы очень важной для Франции, Европейского союза и мирового порядка», — написано в обращении.
Вместо того, чтобы признать вину за распространение ложных сведений о российских специалистах, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», Эммануэль Макрон предпочел сослаться на свой вклад в решение украинского кризиса. Однако «миротворческая» деятельность лидера Франции до сих пор не принесла никаких результатов:
«Господину президенту Франции очень жаль, что его высказывание о русских в ЦАР, сделанное в возбужденном эмоциональном состоянии, стало достоянием общественности и попало в официальные документы, а затем было растиражировано СМИ. Вы должны понимать, что ввиду продолжающегося конфликта на Украине вопросы, связанные с африканским направлением, не являются приоритетными ни для кого. Именно поэтому господин Макрон настоятельно просит Вас отозвать свой иск».
Важно отметить, что представители президента открыто сдвинули тему Черного континента «на задний план». Однако украинский вопрос не снимает с Макрона ответственности за негативные высказывания, порочащие честь и достоинство россиян, деятельность которых фактически спасла ЦАР.