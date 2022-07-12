Макрон опасается репутационного ущерба от судебного иска СОМБ по делу о его клевете против россиян в ЦАР

«Господину президенту Франции очень жаль, что его высказывание о русских в ЦАР, сделанное в возбужденном эмоциональном состоянии, стало достоянием общественности и попало в официальные документы, а затем было растиражировано СМИ. Вы должны понимать, что ввиду продолжающегося конфликта на Украине вопросы, связанные с африканским направлением, не являются приоритетными ни для кого. Именно поэтому господин Макрон настоятельно просит Вас отозвать свой иск».