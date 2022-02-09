Макрон одной оговоркой на встрече с Путиным подставил Киев по Донбассу

Мнение экспертов
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Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным крупно подставил Киев своей оговоркой по Донбассу.

Такое мнение высказал политолог Владимир Корнилов. Он тщательно проанализировал выступления двух президентов и отметил, что во время своей речи президент Франции заявил, во время подписания Минских соглашений такого количества российских войск на границе с Украиной не было.

– На этот важнейший момент никто не обратил внимания. Но погодите, ведь в 2014 -2015 годах Киев заверял весь мир и продолжает это твердить до сих пор, что российские войска были даже не на границе с Украиной, а внутри страны. Там они разбивали ВСУ, — подметил Корнилов.

Он подчеркнул, что Макрон про это уже забыл, так как никаких российских войск на Украине и в помине не было. Эта оговорка говорит о многом, Киеву она может выйти боком, ведь ее произнес один из президентов ведущих мировых держав.

Политолог считает, что Германия и Франция хотят подтолкнуть Украину соблюдать Минские соглашения и сесть за стол переговоров с руководством Донецкой и Луганской республик.

 
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