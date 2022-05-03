Макрон обсудил с Путиным ситуацию с глобальной продовольственной безопасностью

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил свою обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения безопасности продовольственной сферы на глобальном уровне.
Владимир Путин отметил, что угроза глобальной продовольственной безопасности вызвана прежде всего западными санкциями.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.
загрузка...