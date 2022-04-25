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    Макрон набрал 58,55% голосов избирателей во втором туре президентских выборов во Франции

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Макрон набрал 58,55% голосов избирателей во втором туре президентских выборов во Франции

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    Alexis Sciard/Keystone Press Agency

    Подсчет голосов
    французских избирателей на президентских выборах был завершен. Об этом сообщило
    МВД.

    По итогам второго
    тура выборов действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал 58,55%
    голосов избирателей, а его политический оппонент из «Национального объединения»
    Марин Ле Пен — 41,45% голосов.
    Ле Пен признала свой проигрыш и отметила, что будет и дальше исполнять свой
    долг перед гражданами страны.

    Ранее демонстранты
    вышли на улицы Страсбурга после объявления результатов выборов во Франции. Об
    этом сообщило местное издание Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA).

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