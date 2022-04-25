Макрон набрал 58,55% голосов избирателей во втором туре президентских выборов во Франции

По итогам второго

тура выборов действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал 58,55%

голосов избирателей, а его политический оппонент из «Национального объединения»

Марин Ле Пен — 41,45% голосов.

Ле Пен признала свой проигрыш и отметила, что будет и дальше исполнять свой

долг перед гражданами страны.