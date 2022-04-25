Макрон набрал 58,55% голосов избирателей во втором туре президентских выборов во Франции

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Подсчет голосов
французских избирателей на президентских выборах был завершен. Об этом сообщило
МВД.
По итогам второго
тура выборов действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал 58,55%
голосов избирателей, а его политический оппонент из «Национального объединения»
Марин Ле Пен — 41,45% голосов.
Ле Пен признала свой проигрыш и отметила, что будет и дальше исполнять свой
долг перед гражданами страны.
Ранее демонстранты
вышли на улицы Страсбурга после объявления результатов выборов во Франции. Об
этом сообщило местное издание Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA).
загрузка...