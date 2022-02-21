Макрон инициировал саммит Путина и Байдена по европейской безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил России и США провести переговоры на уровне президентов. Оба лидера одобрили эту идею, сообщил источник в Елисейском дворце.

При этом подчеркивается, что переговоры пройдут только при условии, что Россия на начнет «вторжение» на Украину. Подготовку мероприятия поручено провести министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и государственному секретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену.

«Президенты Байден и Путин приняли идею такого саммита в принципе», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Белый дом официально подтвердил эту информацию и выразил приверженность дипломатическому воздействию. Однако в очередной раз американские чиновники не упустили шанс напомнить о последствиях агрессии на Украине, предупредив, что ни о каком разговоре в случае эскалации не может быть и речи.

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