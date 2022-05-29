Макрон и Шольц заявили о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Переговоры президента России Владимира Путина, лидера Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца продолжались 80 минут. Об этом сообщили в Агентстве Франс Пресс.
Как рассказали журналисты, Макрон и Шольц заявили о необходимости прямых контактов Путина и лидера Украины Зеленского.
Переговоры сторон состоялись 28 мая. Главы государств обсудили продовольственный кризис и ситуацию вокруг Украины.
Ранее в Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского. Москва не против таких переговоров. Однако для этого необходимо разработать определенный документ, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.