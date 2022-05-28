Макрон и Шольц попросили Путина освободить сдавшихся националистов с «Азовстали»

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным попросили его освободить 2500 националистов с завода «Азовсталь» в Мариуполе, которые сдались в плен. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
Телефонный разговор Путина с Макроном и Шольцем содержал много важных моментов. В Кремле сообщили, что, стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине.
Помимо этого, европейские лидеры попросили Владимира Путина освободитьнационалистов с завода «Азовсталь», которые были взяты в плен.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.