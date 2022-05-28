Макрон и Шольц попросили Путина освободить сдавшихся националистов с «Азовстали»

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным попросили его освободить 2500 националистов с завода «Азовсталь» в Мариуполе, которые сдались в плен. Об этом сообщили в Елисейском дворце.