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Макрон и Шольц попросили Путина освободить сдавшихся националистов с «Азовстали»

Макрон и Шольц попросили Путина освободить сдавшихся националистов с «Азовстали»
Global look press/Kremlin Pool

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным попросили его освободить 2500 националистов с завода «Азовсталь» в Мариуполе, которые сдались в плен. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Телефонный разговор Путина с Макроном и Шольцем содержал много важных моментов. В Кремле сообщили, что, стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине.

globallookpress/Schacht, Henning
globallookpress/Schacht, Henning

Помимо этого, европейские лидеры попросили Владимира Путина освободитьнационалистов с завода «Азовсталь», которые были взяты в плен.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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