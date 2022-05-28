Макрон и Шольц обсудили с Путиным снятие блокады с Одессы для вывоза украинского зерна

«Президент Эммануэль Макрон и канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом Владимиром Путиным настаивали на срочной необходимости снятия блокады с Одессы, чтобы разрешить экспорт украинских зерновых по Черному морю и избежать мирового продовольственного кризиса», — говорится в сообщении.