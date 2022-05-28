Макрон и Шольц обсудили с Путиным снятие блокады с Одессы для вывоза украинского зерна

Французский лидер Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявили о необходимости снятия блокады с украинских портов, сказано в сообщении Елисейского дворца.
По информации Кремля, телефонные переговоры политиков состоялись 28 мая. В рамках беседы стороны обсудили сложившуюся на данный момент ситуацию на Украине.
«Президент Эммануэль Макрон и канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом Владимиром Путиным настаивали на срочной необходимости снятия блокады с Одессы, чтобы разрешить экспорт украинских зерновых по Черному морю и избежать мирового продовольственного кризиса», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Путин в разговоре с европейскими коллегами подтвердил готовность России к переговорному процессу с Украиной.