Макрон анонсировал встречу политсоветников «нормандского формата» 10 февраля

Встреча политсоветников «нормандского» формата пройдет в Берлине в четверг, 10 февраля. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве.

В это же время украинский президент Зеленский указал на необходимость скорейшего проведение саммита в «нормандском формате».

Также в результате встречи французского и украинского лидеров между ними наметилось общее понимание вызовов для Украины и Европы. Макрон заявил, что в целях победы над украинским кризисом Франция и Германия привержена тактике посредничества.

Главы государств также подняли на обсуждение вопрос Минских соглашений. Зеленский заявил, что Украина готова выполнять условия договоренностей. Президент Франции назвал документ лучшей защитой для территориальной целостности Украины.

Ранее президент России Владимир Путин признал некоторые идеи французского лидера Эммануэля Макрона возможными для использования в тактике по урегулированию конфликта на Украине.

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