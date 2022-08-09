Макр Варшавер ответил на недовольство актера Соколова своей ролью в «Ленкоме»

«При Захарове играло 15 процентов артистов в “Ленкоме”. Сегодня играют все. Нет неталантливых артистов. Я даю роли всем, кого приглашал в театр Захаров. Они, вероятно, были талантливы раз Захаров их приглашал. Среди них был и Соколов. Я считаю, что он действительно незаслуженно не получал роли», — сказал Варшавер.