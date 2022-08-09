Макр Варшавер ответил на недовольство актера Соколова своей ролью в «Ленкоме»

Российский актер Андрей Соколов недавно заявил, что был крайне недоволен своей ролью в московском театре «Ленком» при художественном руководителе Марке Захарове. Директор учреждения культуры Марк Варшавер не стал молчать после таких заявлений и ответил артисту на его претензии, передает портал Teleprogramma.prо.
«При Захарове играло 15 процентов артистов в “Ленкоме”. Сегодня играют все. Нет неталантливых артистов. Я даю роли всем, кого приглашал в театр Захаров. Они, вероятно, были талантливы раз Захаров их приглашал. Среди них был и Соколов. Я считаю, что он действительно незаслуженно не получал роли», — сказал Варшавер.
Директор «Ленкома» также уточнил, что Соколов является не просто талантливым актером, но и замечательным человеком. Он подчеркнул, что артист многое сделал для театра.