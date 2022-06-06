Макогон заявил о планах Украины полностью отказаться от импорта газа из России

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что страна может полностью отказаться от импорта газа из России, заменив его собственным биогазом.
По словам генерального директора компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, Украина может нарастить объемы собственной добычи, а также увеличить производство биогаза, который получают при разложении отходов.
«У Украины есть реальная возможность за счет развития собственной добычи газа и производства биогаза полностью отказаться от импорта газа. Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза — до 8 млрд куб. м биогаза в год», — написал Макогон в своей соцсети.
Сам Макогон считает этот проект амбициозным, на выполнение которого потребуется не менее 10 лет.
Ранее «Оператор газотранспортной сети Украины» сообщил, что транзит газа в страны Европы через станцию «Сохрановка» прекращен с 11 мая.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.