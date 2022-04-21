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    Макаревич заявил, что «Машина времени» будет жить дальше после отмены концертов в России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Макаревич заявил, что «Машина времени» будет жить дальше после отмены концертов в России

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    Анатолий Ломохов/Global Look Press

    Певец и музыкант Андрей Макаревич прокомментировал отмену концертов группы «Машина времени» на территории России. Музыкант заявил, что коллектив будет жить дальше.

    Макаревич вспомнил, как выступления группы отменяли в 70-х годах после негативных публикаций СМИ. Со временем жизнь музыкального коллектива наладилась и «Машина времени» снова стала гастролировать по России.

    «Годика на полтора нас записали в “друзья хунты”. Прошло и это. Я к тому, что, когда сегодня опять отменяют концерты, могу только выразить сожаление нашим фанам, и напомнить — ничего нового. Давно живем. Будем жить дальше», — написал Макаревич в Telegram-аккаунте.

    Лидер группы «Машина времени» находится в Израиле вместе с молодой супругой Эйнат Кляйн, которая недавно подарила музыканту сына. Макаревич негативно высказывается о россиянах, которые критикуют уехавших за границу знаменитостей. 

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