Макаревич заявил, что «Машина времени» будет жить дальше после отмены концертов в России

«Годика на полтора нас записали в “друзья хунты”. Прошло и это. Я к тому, что, когда сегодня опять отменяют концерты, могу только выразить сожаление нашим фанам, и напомнить — ничего нового. Давно живем. Будем жить дальше», — написал Макаревич в Telegram-аккаунте.