Макаревич вновь оскорбил россиян предложением медикам проверить соотечественников

Российский музыкант стал гостем одной из израильской радиостанций, где высказался на многие актуальные темы. В частности, он отметил, что после периода «отчаяния», которое испытывал в течение пары месяцев после начала спецоперации, ощутил полное безразличие к жизни россиян.