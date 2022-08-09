Макаревич вновь оскорбил россиян предложением медикам проверить соотечественников

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что со «странным поведением россиян» должны разбираться медики и ученые, передает Teleprogramma.pro.
Российский музыкант стал гостем одной из израильской радиостанций, где высказался на многие актуальные темы. В частности, он отметил, что после периода «отчаяния», которое испытывал в течение пары месяцев после начала спецоперации, ощутил полное безразличие к жизни россиян.
По его словам, апатия возникла после того, как он увидел некие метаморфозы в поведении соотечественников. Макаревич заверил, что не знает, в чем причина подобных изменений, предложив разобраться «с этими людьми» медикам.
«Пусть разбираются ученые и медики в том, что происходило с этими людьми на протяжении нескольких сотен лет. Я не хочу в этом копаться», — сказал музыкант.
Рокер добавил, что не понимает, как эти люди буквально вчера могли петь его хит «Не стоит прогибаться под изменчивый мир».
Слова именно из этой песни ранее помогли актеру и сценаристу Никите Джигурде ответить на антироссийский выпад Андрея Макаревича.