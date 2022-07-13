Макаревич рассказал, на каком языке будет разговаривать его сын

Покинувший Россию музыкант Андрей Макаревич собирается учить младшего сына русскому языку, передает CTNews.
Основатель группы «Машина времени» признался, что уже не может дождаться, когда его четырехмесячный сын Эйтан подрастет, чтобы начать учить родной язык своего отца.
«Сижу и терпеливо жду, когда сын войдет в восприимчивое состояние. Русский язык ребенок учить однозначно будет, уже закуплены детские книжки, которые сестра купила в Москве», — рассказал Макаревич.
Ранее сообщалось, что музыкант обратился к своим подписчикам в социальных сетях с необычным вопросом. Его интересовало, как будет вести себя гитара при игре под водой.
Напомним, после начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.