Российский музыкант Андрей Макаревич в программе «Настоящее время»* сообщил, что давно не читает комментарии под собственными фотографиями и постами в соцсетях. Однако артист прокомментировал случай с гневными отзывами подписчиков о его совместной фотографии с Борисом Гребенщиковым и Аллой Пугачевой, передает ctnews.ru.
По информации источника, под соответствующим фото один из подписчиков певца написал, что Пугачева, Гребенщиков и Макаревич всегда поддерживали западную культуру, однако жили в России. С данным мнением согласились многие. Однако музыкант дал ответ на это заявление.
«Я где-то месяца, наверное, два назад все комментарии отключил. Ботов кормить у меня нет желания. Мир сильно поляризовался. Кто меня поддерживает во взглядах и чувствах — они меня итак поддерживают. Я это знаю. Кто не согласен — мне мало интересны. Меньше всего интересует человек, кто подписан над фотографией», — сказа Макаревич.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Сбежавший в Израиль Макаревич оскорбил всех артистов, выступающих с буквой Z.
* — признан иноагентом в Российской Федерации.