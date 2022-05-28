Макаревич ответил на гневный комментарий под личным фото с Пугачевой и Гребенщиковым

«Я где-то месяца, наверное, два назад все комментарии отключил. Ботов кормить у меня нет желания. Мир сильно поляризовался. Кто меня поддерживает во взглядах и чувствах — они меня итак поддерживают. Я это знаю. Кто не согласен — мне мало интересны. Меньше всего интересует человек, кто подписан над фотографией», — сказа Макаревич.