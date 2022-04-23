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    Майская температура воздуха в России может приблизиться к летним значениям

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Майская температура воздуха в России может приблизиться к летним значениям

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    pexels.com

    Россиянам в мае стоит ждать теплой погоды, близкой к летним
    значениям, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила
    Паршина.

    По ее словам, в Москве днем столбики термометров будут колебаться
    между +17 и +22 градусами. Ночью температура будет опускаться до отметки +6…+11
    градусов.

    Подобная погода будет наблюдаться в большинстве областей
    Центрального округа. Однако на юге Поволжья температуры будут достигать +25
    градусов, передает «Российская
    газета»    .

    На курортах Черного моря в мае дневная температура будет
    подниматься выше +25 градусов. Минусовые значения еще наблюдаются на Крайнем
    Севере и в Якутии.

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