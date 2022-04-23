Майская температура воздуха в России может приблизиться к летним значениям

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Россиянам в мае стоит ждать теплой погоды, близкой к летним
значениям, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила
Паршина.
По ее словам, в Москве днем столбики термометров будут колебаться
между +17 и +22 градусами. Ночью температура будет опускаться до отметки +6…+11
градусов.
Подобная погода будет наблюдаться в большинстве областей
Центрального округа. Однако на юге Поволжья температуры будут достигать +25
градусов, передает «Российская
газета».
На курортах Черного моря в мае дневная температура будет
подниматься выше +25 градусов. Минусовые значения еще наблюдаются на Крайнем
Севере и в Якутии.
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