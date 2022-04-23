Майор ВС РФ Байрамбеков эвакуировал 15 раненных из атакованного военными ВСУ аэродрома на Украине

Так, майор медицинской службы ВС РФ Роберт Байрамбеков эвакуировал

15 раненых солдат из атакованного украинской армией аэродрома. Благодаря

профессиональным и мужественным действиям военнослужащего удалось избежать

потерь среди личного состава подразделения. Всего за время спецоперации Байрамбеков

организовал эвакуацию более 600 российских бойцов.