Майор ВС РФ Байрамбеков эвакуировал 15 раненных из атакованного военными ВСУ аэродрома на Украине

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Министерство обороны России продолжает рассказывать о
подвигах российских военных во время проведения спецоперации по демилитаризации
и денацификации Украины.
Так, майор медицинской службы ВС РФ Роберт Байрамбеков эвакуировал
15 раненых солдат из атакованного украинской армией аэродрома. Благодаря
профессиональным и мужественным действиям военнослужащего удалось избежать
потерь среди личного состава подразделения. Всего за время спецоперации Байрамбеков
организовал эвакуацию более 600 российских бойцов.
Также ранее оборонное ведомство опубликовало кадры того, как
российские пилоты вертолетов Ка-52 уничтожили замаскированные позиции
Вооруженных сил Украины в рамках проведения спецоперации.
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