“Майнить” криптовалюту в Узбекистане теперь могут только организации

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Правительство Узбекистана приступило к расширению своего крипторегулирования посредством указа, подписанного президентом Шавкатом Мирзиёевым. Документ содержит определения таких терминов, как «криптоактивы», «биржа» и «майнинг», и определяет главный регулирующий орган отрасли.





Согласно указу, добычей виртуальных валют могут заниматься только юридические лица. Майнерам, подключённым к единой энергосистеме, придётся платить за электроэнергию по двойному тарифу. Нормативный акт также вводит запрет на майнинг анонимных криптовалют.

Также указом президента Узбекистана предписано реорганизовать Национальное агентство проектного управления (НАПУ), действующее под эгидой президента республики, в новую структуру – Национальное агентство перспективных проектов (НАПП). НАПП будет отвечать за широкий спектр проектов, связанных с внедрением «особого режима регулирования криптовалюты» в Узбекистане.

С 1 января 2023 года жители страны получат право продавать и покупать цифровые активы только на платформах, принадлежащих зарегистрированным в Узбекистане биржам, майнинговым пулам, криптомагазинам и криптодепозитариям. Эти организации должны будут зарегистрироваться в качестве местных предприятий и получить лицензии или сертификаты на добычу в государственном учреждении. При этом все сделки, связанные с виртуальными валютами, не будут облагаться налогами.

Функцию контроля за оборотом криптовалют возложили на реорганизованное НАПП. Ведомство будет следить за соблюдением прав инвесторов, разрабатывать механизмы борьбы с нелегальным использованием цифровых активов и поддерживать проекты, направленные на интеграцию технологии блокчейн в систему государственного управления.

НАПП предоставлено право устанавливать законодательные условия для организаций, использующих технологии криптографии и блокчейна, а также для поставщиков виртуальных активов, включая компании по торговле и майнингу криптовалют. Агентство будет отвечать за лицензирование поставщиков услуг виртуальных активов, а также осуществлять финансовый надзор за своевременной уплатой государственных пошлин и налогов участниками криптовалютной отрасли.

«Участники специального режима обязаны уплачивать обязательные отчисления во все виды налогов и в государственные целевые фонды, а также таможенные платежи за оборудование, технологическую документацию, программное обеспечение, ввозимое для собственных нужд, не производимое в Республике Узбекистан», – говорится в указе президента страны.

Нарушение закона будет караться по статьям 177 («Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей») и 190 («Занятие деятельностью без лицензии») УК РУз, предусматривающими наказание вплоть до лишения свободы сроком на семь лет.

Узбекистан легализовал работу с криптоактивами в 2018 году, но в конце 2019 года правительство запретило местным жителям покупать цифровые деньги. Они могли их только продать. В ноябре 2021 года гражданам было снова разрешено торговать криптоактивами за национальную валюту на лицензированных внутренних криптобиржах, в то время как нерезидентам было разрешено обменивать цифровые монеты на иностранный фиат.

Как и раньше, узбекистанцам не будет разрешено использовать или принимать криптовалюты в качестве средства оплаты товаров и услуг внутри страны.