Майнеры нелегально разместили ферму с 95 ASIC-системами прямо на территории водонасосной станции в Махачкале

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Как пишет источник, в Махачкале на территории насосной станции «Вузовское озеро» (объект относится к ОАО «Махачкалаводоканал») правоохранители обнаружили нелегальную майнинговую ферму мощностью 260 кВт. Она действовала на территории насосной станции в течение года.





Как отмечается, ферма состояла из 95 устройств для добычи криптовалюты. Судя по фото все эти устройства – ASIC-системы. За все время работы фермы незаконное потребление электроэнергии превысило 4,5 млн кВт⋅ч, а размер ущерба, причиненного электросетевому комплексу Дагестана, оценивается в 26,2 млн рублей.

Майнинговую ферму выявила рабочая группа, в которую вошли сотрудники блока безопасности и службы коммерческого учета филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» и ГУ МВД России по СКФО. В ходе оперативных мероприятий установлено, что житель Махачкалы и представители ОАО «Махачкалаводоканал», находясь в сговоре, смонтировали на территории «Вузовского озера» цельнометаллический контейнер, в котором и разместили 95 ASIC-систем.