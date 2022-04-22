Майк Тайсон

Боксер Майк Тайсон избил мужчину на борту самолета, вылетавшего из Калифорнии во Флориду. Об этом сообщает TMZ.

В сети появилось видео, на котором можно заметить, что боксер некоторое время разговаривал с пассажиром, а затем нанес ему несколько ударов.

По словам инсайдеров, близких к Тайсону, пострадавший был пьян и провоцировал боксера. Тайсон согласился сделать с ним селфи, но поклонник захотел пообщаться с боксером и делал это слишком навязчиво. Боксер несколько раз попросил мужчину успокоиться и оставить его в покое, но его слова никакого действия не оказали. По словам инсайдеров, после того, как Тайсон сел на свое место, пассажир проявил агрессию и бросил в него бутылку с водой.

К сожалению, на рейсе с Тайсоном произошел инцидент с агрессивным пассажиром, который начал преследовать его и бросил в него бутылку с водой, пока Тайсон сидел на своем месте, — цитирует представителя Тайсона TMZ.

После инцидента Тайсон сразу покинул самолет, а пострадавший обратился за медицинской помощью — после ударов боксера он получил травмы. Как сообщает TMZ, мужчина обратился в полицию. Инцидентом будут заниматься сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в центре скандала оказался актер Эзра Миллер, который был арестован за неадекватное поведение на Гавайях — актер бросил в женщину стул.

