Май Абрикосов объяснил гневные высказывания Ксении Бородиной в адрес экс-супруга Омарова

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Бывший участник телепроекта «Дом-2» Роман Тертишный, более известный под творческим псевдонимом Май Абрикосов, указал на лицемерие телеведущей Ксении Бородиной. Он объяснил, почему звезда кардинально сменила риторику высказываний о бывшем муже, бизнесмене Курбане Омарове после развода.
Абрикосов отметил, что будучи замужем за предпринимателем теледива рассказывала о его состоятельности и постоянно делилась с поклонниками кадрами из их безбедной семейной жизни. Однако теперь знаменитость заявляет, что благосостояние экс-супруга — ее рук дело. Кроме того, Бородина продолжает убеждать публику, что бывший муж активно пиариться на ее имени. Все эти высказывания, по мнению Тертишного, являются частью попыток блогера «оставаться на плаву».
«Для чего Ксения поливает помоями экс-супруга? Чтобы оставаться на плаву, паблики с удовольствием цитируют бородинскую писанину», — заявил экс-участник «Дома-2» в Telegram.
Бородина и Омаров официально развелись летом прошлого года, прожив в браке шесть лет. За годы семейной жизни у супругов родилась дочь Теона. Сейчас она вместе со старшей сестрой живет с матерью.