Май Абрикосов объяснил гневные высказывания Ксении Бородиной в адрес экс-супруга Омарова

Абрикосов отметил, что будучи замужем за предпринимателем теледива рассказывала о его состоятельности и постоянно делилась с поклонниками кадрами из их безбедной семейной жизни. Однако теперь знаменитость заявляет, что благосостояние экс-супруга — ее рук дело. Кроме того, Бородина продолжает убеждать публику, что бывший муж активно пиариться на ее имени. Все эти высказывания, по мнению Тертишного, являются частью попыток блогера «оставаться на плаву».