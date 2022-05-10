Май Абрикосов негативно высказался о Ксении Собчак

«Собчак улеглась в труповозку ради ажиотажа. А дальше что? Градус скандальности должен повышаться. Свадьбу “продала”, мужа “продала”, тему рождения ребенка “продала” и душу свою, наверное, тоже уже продала. Мне представляется душа Собчак в виде темного, липкого комочка слизи. Ксения ведет, как мне кажется, паразитический образ жизни, питается негативом», — высказался Абрикосов в своем в Telegram-канале.