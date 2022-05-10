Май Абрикосов негативно высказался о Ксении Собчак

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Бывший участник телепроекта «Дом-2» Май Абрикосов заявил, что журналистка Ксения Собчак ведет паразитический образ жизни.
Абрикосов задался вопросом, когда Собчак отлучат от церкви. На такие мысли блогера натолкнуло поведение журналистки. Он считает, что душа телеведущей даже дьяволу не нужна, настолько она бесполезна.
«Собчак улеглась в труповозку ради ажиотажа. А дальше что? Градус скандальности должен повышаться. Свадьбу “продала”, мужа “продала”, тему рождения ребенка “продала” и душу свою, наверное, тоже уже продала. Мне представляется душа Собчак в виде темного, липкого комочка слизи. Ксения ведет, как мне кажется, паразитический образ жизни, питается негативом», — высказался Абрикосов в своем в Telegram-канале.
Блогер заявил, что Собчак не имеет ничего святого. К такому выводу он пришел, анализируя ее скандальную деятельность.