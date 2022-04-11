Магнитогорский «Металлург» пробился в финал плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Металлурга» нанесли поражение челябинскому «Трактору» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Встреча в Магнитогорске завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Автором решающего гола стал форвард «сталеваров» Андрей Чибисов, поразивший ворота «Трактора» на 60-й минуте игры.