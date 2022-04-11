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    Магнитогорский «Металлург» пробился в финал плей-офф КХЛ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Maksim Konstantinov/Global Look Press

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    Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Магнитогорский «Металлург» сыграет в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

    Хоккеисты «Металлурга» нанесли поражение челябинскому «Трактору» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Встреча в Магнитогорске завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Автором решающего гола стал форвард «сталеваров» Андрей Чибисов, поразивший ворота «Трактора» на 60-й минуте игры.

    Благодаря победе «Металлург» пробился в финал Кубка Гагарина. Соперник команды Ильи Воробьева по решающей серии определится в противостоянии ЦСКА и СКА. 

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