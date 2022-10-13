Магазины сетей «Лента» и «Эконом» в Свердловской области приостановили продажу алкоголя

Торговые сети «Лента» и «Эконом» в Свердловской области приостановили продажу алкоголя. Это связанно с нарушением лицензионных требований.
О приостановке продаж сообщил областной департамент информполитики. Кроме того, введен запрет на торговлю алкоголем в нескольких заведениях общественного питания в регионе.
«Продажа алкоголя приостановлена в магазинах торговых сетей «Эконом» и «Лента», а также в нескольких объектах общественного питания», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что всего в Свердловской области приостановлено девять лицензий на торговлю алкоголем. Они будут возобновлены после устранения ошибок.