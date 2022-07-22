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Магазины Британии стали продавать одно средство для мытья посуды, головы и тела

Магазины Британии стали продавать одно средство для мытья посуды, головы и тела
pxhere.com

Жители Великобритании обнаружили на прилавках местных магазинов средство, которые поможет сэкономить семейный бюджет. Им можно мыть голову, тело и посуду.

Для удобства британцев производитель в одном флаконе совместил самые необходимые средства. Таким образом, гражданам не придется по отдельности покупать гель для мытья посуды, шампунь и средство для душа.

Санкции, которые Великобритания ввела против России, сказались негативно на жителях европейской страны. Британцы вынуждены экономить на коммунальных услугах, продуктах питания и бытовой химии.

Кризис, вызванный санкциями, наблюдается и в других странах Европы. Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек ранее призвал немцев сократить потребление газа.

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RusNewsToday24
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