МАГАТЭ: уровень радиации вокруг ЧАЭС восстановился до прежних значений

Уровень радиации вокруг Чернобыльской АЭС на Украине соответствует нормам до начала спецоперации России. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Специалист указал, что десятки детекторов радиации снова передают данные из района вокруг Чернобыльской АЭС после того, как Украина при технической поддержке агентства восстановила информационный канал. По его словам, он был прерван в начале конфликта.
Большинство из 39 детекторов, отравляющие данные, видны в системе радиационного мониторинга МАГАТЭ. Полученные измерения показывают, что уровни радиации соответствуют тем, что были до 24 февраля.