Мадридский «Реал» стал обладателем кубка Лиги чемпионов сезона-2021/22

Футболисты испанского «Реала» оказались сильнее английского «Ливерпуля» в финальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла в пригороде Парижа Сен-Дени и завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.
В составе мадридцев единственный мяч на 59-й минуте забил Винисиус Жуниор. Под занавес первого тайма французский нападающий «Реала» Карим Бензема поразил ворота «Ливерпуля», однако арбитр Клеман Тюрпен после помощи системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол из-за офсайда, передает телеканал «360».
Благодаря триумфу «Реал» в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов, что является рекордом турнира. Мадридцы также в восьмой раз кряду одержали победу в финальной встрече главного еврокубка.