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    Мадонна попросила Папу Римского о встрече, чтобы Ватикан пересмотрел отношение к ее “кощунственному” поведению: “Я хорошая католичка”

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Мадонна попросила Папу Римского о встрече, чтобы Ватикан пересмотрел отношение к ее "кощунственному" поведению: "Я хорошая католичка"

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    Мадонна на Met Gala в 2018 году

    Мадонна, которая недавно якобы рассталась со своим молодым бойфрендом, обратилась к Папе Римскому с просьбой о встрече. Поп-звезда, известная фетишизацией атрибутов католической церкви в своем творчестве, попросила пересмотреть отношение к ее “кощунственному” поведению и сказала, что хотела бы получить второй шанс и все исправить.
    Я хорошая католичка. Клянусь! Прошло несколько десятилетий с момента моей последней исповеди. Можно ли как-нибудь встретиться, чтобы обсудить важные дела? Меня отлучали от церкви три раза. Это не кажется справедливым,

    — написала Мадонна в твиттере*, добавив, что теперь она даже не ругается матом.

    Ватикан действительно не раз резко осуждал Мадонну. Первым под раздачу в 1989 году попал клип Like a Prayer, в котором мелькали изображения горящих крестов, а певица соблазняла темнокожего Иисуса — видео запретили на государственном телевидении в Италии, оно было осуждено Ватиканом. Резкой критике со стороны католической церкви Мадонна подверглась после ее скандального выступления в Риме в 2006 году, в ходе которого она в терновом венке была “распята” на сцене. Тогда кардинал Эрсилио Тонини от имени Папы Бенедикта XVI, заявил, что “королева поп-музыки” зашла “слишком далеко”, назвав выступление “кощунственным”.

    Распять себя во время концерта в городе пап и мучеников — акт открытой вражды. Это не что иное, как скандал и провокация. Придет время, когда эта женщина поймет, что Христос умер на кресте и за нее, что он пролил за нее свою кровь. Мне жаль ее,

    — заявил тогда кардинал.

    Мадонна в клипе Like a PrayerМадонна в клипе Like a Prayer

    Но это Мадонну тогда не особо смутило. Уже в 2008 году она снова пошла на провокацию и на очередном концерте в Риме посвятила песню Like a Virgin (“Как девственница”) Бенедикту XVI.

    Я посвящаю эту песню Папе Римскому, потому что я — Божье дитя, и вы тоже,

    — обратилась Мадонна к 60-тысячной аудитории на стадионе.

    Действующий понтифик Франциск на предложение Мадонны о встрече  пока не отреагировал.

    * Twitter заблокирован в РФ


    nadjabeschНадя Бесчетникова


    Источник
    Page Six


    Фото
    Gettyimages.ru


    Фото
    Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)


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