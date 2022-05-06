Мадонна попросила Папу Римского о встрече, чтобы Ватикан пересмотрел отношение к ее “кощунственному” поведению: “Я хорошая католичка”

Мадонна на Met Gala в 2018 году

Мадонна, которая недавно якобы рассталась со своим молодым бойфрендом, обратилась к Папе Римскому с просьбой о встрече. Поп-звезда, известная фетишизацией атрибутов католической церкви в своем творчестве, попросила пересмотреть отношение к ее “кощунственному” поведению и сказала, что хотела бы получить второй шанс и все исправить.

Я хорошая католичка. Клянусь! Прошло несколько десятилетий с момента моей последней исповеди. Можно ли как-нибудь встретиться, чтобы обсудить важные дела? Меня отлучали от церкви три раза. Это не кажется справедливым,

— написала Мадонна в твиттере*, добавив, что теперь она даже не ругается матом.

Ватикан действительно не раз резко осуждал Мадонну. Первым под раздачу в 1989 году попал клип Like a Prayer, в котором мелькали изображения горящих крестов, а певица соблазняла темнокожего Иисуса — видео запретили на государственном телевидении в Италии, оно было осуждено Ватиканом. Резкой критике со стороны католической церкви Мадонна подверглась после ее скандального выступления в Риме в 2006 году, в ходе которого она в терновом венке была “распята” на сцене. Тогда кардинал Эрсилио Тонини от имени Папы Бенедикта XVI, заявил, что “королева поп-музыки” зашла “слишком далеко”, назвав выступление “кощунственным”.

Распять себя во время концерта в городе пап и мучеников — акт открытой вражды. Это не что иное, как скандал и провокация. Придет время, когда эта женщина поймет, что Христос умер на кресте и за нее, что он пролил за нее свою кровь. Мне жаль ее,

— заявил тогда кардинал.

Мадонна в клипе Like a Prayer

Но это Мадонну тогда не особо смутило. Уже в 2008 году она снова пошла на провокацию и на очередном концерте в Риме посвятила песню Like a Virgin (“Как девственница”) Бенедикту XVI.

Я посвящаю эту песню Папе Римскому, потому что я — Божье дитя, и вы тоже,

— обратилась Мадонна к 60-тысячной аудитории на стадионе.

Действующий понтифик Франциск на предложение Мадонны о встрече пока не отреагировал.

* Twitter заблокирован в РФ