Мадонна объяснила, почему сын Дэвид любит носить ее одежду: “Он выглядит в ней лучше, чем я”

Мадонна с сыном Дэвидом

Мадонна рассказала на The Tonight Show, что ее 16-летний сын Дэвид Банда, которого она усыновила в 2006 году, не только носит ее одежду, но и выглядит в ней лучше, чем она сама.

Он может надеть любой наряд и выглядеть фешенебельно, — сказала она ведущему Джимми Фэллону.

Это даже раздражает. Он носит мою одежду и выглядит в ней лучше, чем я. Он даже может надеть платье и выглядеть по-мужски.

Напомним, Мадонна и ее сын оказались в центре внимания, когда вместе пришли на боксерский поединок: Дэвид выбрал для выхода красное платье коллаборации adidas x Gucci, повторив образ своей матери, в котором она появилась на премьере фильма “Неспящие в Сиэтле” в 1993 году. А ранее Дэвид устроил домашнее дефиле в белом шелковом платье Mae Couture.



Мадонна с сыном Дэвидом

Дэвид повторяет за матерью не только модные образы: певица призналась, что он работает над созданием собственных хитов и у него отлично получается. В конечном итоге он станет одним из ваших гостей, — предсказала певица, добавив, что у него есть все, что нужно, чтобы стать звездой.

Всего у певицы шестеро детей: двое биологических — Лурдес и Рокко и четверо приемных — Дэвид, Мерси Джеймс и близнецы Стелла и Эстер.

В интервью Мадонна также вспомнила случай, который едва не привел к краху ее карьеры. Так, певица готовилась выступить с песней Like a Virgin на самой первой премии MTV Video Music Awards в 1984 году. Перед выходом на сцену у нее случайно задралось платье, и певица испугалась, что из-за этого инцидента ее выступление могут отменить.