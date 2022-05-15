Machine Gun Kelly вдохновился на съемки фильма, когда решил, что Меган Фокс хочет с ним расстаться

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Меган Фокс и Колсон Бэйкер

Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly) рассказал, что идея снять фильм пришла ему в голову в тот момент, когда он заподозрил, что Меган Фокс хочет с ним расстаться.

На днях в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Good Mourning, режиссером и сценаристом которого выступил Machine Gun Kelly. Он же сыграл в картине главную роль. В беседе с репортерами Extra музыкант признался, что не снял бы это кино, если бы не его невеста Меган Фокс.

По сюжету фильма герой Колсона получает странное сообщение от своей девушки перед важной встречей с кинорежиссером и решает, что она хочет с ним расстаться. Вместе со своими друзьями он разрабатывает план по ее возвращению.

Оказалось, что нечто подобное произошло с самим Бэйкером в реальности.

Я придумал этот фильм для Меган, потому что она, сама того не зная, стала причиной моих переживаний. Как и в фильме, она прислала мне текстовое сообщение. По сюжету мой герой не может его понять и в то же время не может связаться со своей девушкой, именно так было и со мной.

Обычно свои переживания из-за разбитого сердца артист перенаправлял в музыку, но в тот раз этого оказалось недостаточно.

Я был настолько взвинчен. Мне нужно было выплеснуть это каким-то другим способом. И тогда я подумал, что мне надо снять фильм.

Когда некоторое время спустя Бэйкер показал готовый сценарий Меган, она очень удивилась и спросила: “То есть вот о чем ты думал все это время?”

Стоит отметить, что Меган Фокс тоже снялась в фильме своего жениха, но сыграла не его возлюбленную, а другого персонажа. В интервью ET Бэйкер восхитился талантом невесты.

Я считаю, что она гений комедии. Как комедийную актрису ее очень недооценивают, да и в целом как актрису, которая способна перевоплощаться. Так что для меня это была честь.

Многие говорили мне, что персонаж Меган понравился им больше всего. Я всегда готов снова с ней сотрудничать. Я не только безумно ее люблю, я еще и ее фанат,

— признался он изданию People.