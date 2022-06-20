М1: Европа «выстрелит себе в легкие» отказом от газа из России

«Могу сказать, что если изначальное введение эмбарго на нефть означало для Европы выстрел в ногу, то эмбарго на газ практически будет равняться выстрелу в легкие. Не только Венгрия, но и вообще все страны Европы не смогут компенсировать огромное количество газа, которое поступает из России», — отметила Сенткирайи в эфире телеканала М1.