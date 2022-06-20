М1: Европа «выстрелит себе в легкие» отказом от газа из России

Эмбарго на голубое топливо из России для Евросоюза является «выстрелом в легкие», заявила представитель Правительства Венгрии Александра Сенткирайи.
По словам Сенткирайи, если очередные санкции, которые ЕС хочет ввести в отношении России, будут противоречить интересам венгерских граждан, то правительство страны об этом резко заявит.
«Могу сказать, что если изначальное введение эмбарго на нефть означало для Европы выстрел в ногу, то эмбарго на газ практически будет равняться выстрелу в легкие. Не только Венгрия, но и вообще все страны Европы не смогут компенсировать огромное количество газа, которое поступает из России», — отметила Сенткирайи в эфире телеканала М1.
Некоторые европейские политики уже выступили с предложением включить в седьмой пакет санкций эмбарго на российский газ. В их числе премьер-министр Эстонии Кая Каллас и замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.