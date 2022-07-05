«М.Видео», re:Store, Wilberries и «Связной» уже привезли MacBook по параллельному импорту

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Смартфоны, привезенные по параллельному импорту, различные торговые сети начали продавать ещё в июне. Теперь же в России появились ноутбуки MacBook, ввезённые по параллельному импорту.

Как сообщают «Известия», такие ноутбуки компании Apple уже продают магазины «М.Видео», re:Store, Wilberries и «Связной», которые подтвердили данную информацию.





Цены на ноутбуки MacBook, которые были ввезены по параллельному импорту, не отличаются от тех, которые доставили ещё в феврале по официальным каналам. MacBook Pro 16 на базе однокристальной системы Apple M1 Pro, с 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем ёмкостью 1 ТБ стоит 319 990 рублей.

Гарантия на эти ноутбуки составляет 2 года, но в случае чего гарантийные обязательства выполняет не Apple, а сам продавец.

Ноутбуки ввозятся из Казахстана и имеют префиксу Z вместо RU.