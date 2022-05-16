«М.Видео-Эльдорадо» начинает продавать свои товары на «Яндекс.Маркете»

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» и «Яндекс.Маркет» договорились о сотрудничестве, по условиям которого они будут вместе развивать продажи и доставку электроники и бытовой техники в стране.

Компании планируют работать по всем доступным на сегодня моделям продаж, в том числе Click & Collect (самовывоз из магазинов торговой сети) и экспресс-доставка Яндекса. Теперь пользователи смогут заказать на Маркете товары из ассортимента торговой сети «Эльдорадо» и получить их, например, в ближайшем пункте выдачи заказов (ПВЗ), магазине или с доставкой за 1–2 часа.

Сейчас покупателям на Маркете доступно несколько сотен товаров торговой сети «Эльдорадо» с доставкой через логистическую систему «Яндекс.Маркета». В ближайшее время добавится возможность доставки напрямую со складов «М.Видео-Эльдорадо». До конца года на маркетплейсе также появятся десятки тысяч моделей электроники и бытовой техники «М.видео» и «Эльдорадо», включая товары для дома и кухни, для здоровья и ухода за собой, телевизоры, встраиваемая и климатическая техника, смартфоны, ноутбуки, аксессуары и многое другое.





«М.Видео-Эльдорадо» планирует использовать все модели продаж на Маркете. Это FBY (торговля со склада Яндекса и доставка с его же помощью), DBS (Delivery by Selller — магазин сам хранит и доставляет заказы), FBS (Fulfillment by Seller — продажи со склада магазина и доставка с помощью Яндекса), FBS Express (торговля со склада продавца и экспресс-доставка Яндекса), Click & Collect (самовывоз из магазинов торговой сети), партнёры планируют завершить все этапы интеграции до конца текущего года.

При заказе будет доступен самовывоз из магазинов сети или ПВЗ Маркета, курьерская доставка, а также экспресс-доставка, если она действует в конкретном регионе. За заказы на маркетплейсе можно будет рассчитаться сразу или частями. Пользователи смогут купить товары и в кредит. А те, у кого есть подписка на Плюс, будут получать за заказы кешбэк баллами.