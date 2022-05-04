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    Лжесотрудники банка обманули артиста Мариинского театра на 2 млн рублей

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Лжесотрудники банка обманули артиста Мариинского театра на 2 млн рублей

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    pixabay.com

    Телефонные мошенники похитили порядка 2 млн рублей у артиста Мариинского театра. Аферисты действовали по стандартной схеме обмана, представившись сотрудниками банка.

    По предварительным данным, в ходе разговора злоумышленники сообщили потерпевшему об утечке данных. Чтобы «обезопасить» денежные средства, преступники убедили артиста перевести накопления на указанные счета.

    В результате пострадавший лишился около 2 млн рублей. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах происшествия.

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