Лжемедики похитили у женщины 10 тыс. долларов в Подмосковье

Правоохранители задержали двух жительниц Подмосковья, которые подозреваются в краже крупной суммы из квартиры пенсионерки. Злоумышленницы проворачивали преступную схему по видом медицинских сотрудников.
Инцидент произошел в Орехово-Зуево. Как сообщает издание «Вести Подмосковья», 67-летняя потерпевшая обратилась в полицию. Она заявила, что фейковые медработницы пришли к ней домой. Одна из них отвлекала женщину вопросами о здоровье, пока ее подельница находилась в другой комнате. Мошенница похитила конверт с 10 тыс. долларов, после чего аферистки скрылись.
Стражам порядка удалось установить личности и местонахождение предполагаемых преступниц. Ими оказались жительницы Брянской области 32 и 38 лет. Возбуждено уголовное дело. Специалисты проверяют фигуранток на причастность к аналогичным правонарушениям.