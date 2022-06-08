Лжемедики похитили у женщины 10 тыс. долларов в Подмосковье

Инцидент произошел в Орехово-Зуево. Как сообщает издание «Вести Подмосковья», 67-летняя потерпевшая обратилась в полицию. Она заявила, что фейковые медработницы пришли к ней домой. Одна из них отвлекала женщину вопросами о здоровье, пока ее подельница находилась в другой комнате. Мошенница похитила конверт с 10 тыс. долларов, после чего аферистки скрылись.