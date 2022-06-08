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Лжемедики похитили у женщины 10 тыс. долларов в Подмосковье

Лжемедики похитили у женщины 10 тыс. долларов в Подмосковье
https://www.pexels.com/

Правоохранители задержали двух жительниц Подмосковья, которые подозреваются в краже крупной суммы из квартиры пенсионерки. Злоумышленницы проворачивали преступную схему по видом медицинских сотрудников.

Инцидент произошел в Орехово-Зуево. Как сообщает издание «Вести Подмосковья», 67-летняя потерпевшая обратилась в полицию. Она заявила, что фейковые медработницы пришли к ней домой. Одна из них отвлекала женщину вопросами о здоровье, пока ее подельница находилась в другой комнате. Мошенница похитила конверт с 10 тыс. долларов, после чего аферистки скрылись.

Стражам порядка удалось установить личности и местонахождение предполагаемых преступниц. Ими оказались жительницы Брянской области 32 и 38 лет. Возбуждено уголовное дело. Специалисты проверяют фигуранток на причастность к аналогичным правонарушениям.

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