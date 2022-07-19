Людям после сорока следует следить за уровнем витамина Е, чтобы сохранить молодой вид

Витамин Е является необходимым элементов для сохранения молодости. Чтобы выглядеть младше своих лет важно употреблять арахис, фундук, кукурузное масло и семена подсолнечника. А при большой потере крови в период менструаций, следует восполнить недостаток железа в организме.