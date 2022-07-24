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Люди верят, что их не бросят: как живет Мелитополь под крылом России

Люди верят, что их не бросят: как живет Мелитополь под крылом России
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

С 15 июля жители города Мелитополь стали получать смс-сообщения угрожающего содержания. В них власти Украины, в лице Верховной рады и МЧС, призывали, а если быть совершенно откровенными, требовали от граждан покинуть территорию Запорожской и Херсонской областей, которые были освобождены в ходе спецоперации. 

В тексте содержалось требование «покинуть захваченные территории любой ценой».

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Таким незамысловатым способом украинские власти показали, что не собираются сдерживаться в применении силы при наступлении. Всякий, кто останется на территории, освобожденной Россией, будет рассматриваться как «пособник РФ и нацпредатель». Но эффект это имело прямо противоположный.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Город лишь больше оживает и все больше встраивается в жизнь под крылом России. Очередь на получение российского паспорта и на получение социальных выплат каждый день растет, и это показывает, что люди верят в то, что их не бросят на произвол судьбы. Корреспондент «Народных Новостей» показал, как сейчас живет город.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Налаживается мирная жизнь и остальных сферах. Мелитопольский завод автотракторных запчастей снова запустил свои цеха. Мелитопольский элеватор принимает первый урожай с полей для обработки. Как и мелкий бизнес, который смотрит в будущее не без оптимизма.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
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