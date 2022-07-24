Люди верят, что их не бросят: как живет Мелитополь под крылом России

Город лишь больше оживает и все больше встраивается в жизнь под крылом России. Очередь на получение российского паспорта и на получение социальных выплат каждый день растет, и это показывает, что люди верят в то, что их не бросят на произвол судьбы. Корреспондент «Народных Новостей» показал, как сейчас живет город.