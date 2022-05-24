Люди в Европе покупают в основном Samsung, Apple и Xiaomi. Появилась статистика за первый квартал

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Аналитики Canalys оценили европейский рынок смартфонов по итогам первого квартала. Оказалось, что рынок упал на 10%.





Всего за отчётный период в Европе было реализовано 41,7 млн смартфонов против 46,4 млн годом ранее. В основном рынок просел из-за огромного спада продаж в России и Украине.

Лидером рынка остаётся Samsung, которая продала 14,6 млн смартфонов, просев на 9% и заняв 35% рынка. Apple вернулась на второе место, продав 8,9 млн смартфонов. С одной стороны, Apple удалось вернуть себе второе место благодаря росту продаж на 1%, что на фоне просевшего на 10% рынка является отличным результатом, а с другой, Xiaomi, опустившаяся на третье место, отметилась падением продаж на 22%.





Также в пятёрку вошли Realme и Oppo, причём первая умудрилась нарастить продажи на 177%. Правда, она всё равно продала 2,1 млн против 8,2 млн у Xiaomi, так что до третьего места компании ещё далеко. В целом Samsung, Apple и Xiaomi суммарно заняли 76% рынка.