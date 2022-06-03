Люди понимают, что Россия здесь навсегда: Иван Скориков без прикрас рассказал о жизни Херсона

«Сегодня в концертном зале Юбилейный, где располагается гуманитарный штаб «Единой России», побывал вице-спикер Совета Федерации, руководитель партии «ЕР» Андрей Турчак, который вместе с главой региона Владимиром Сальдо пообщался с журналистами, местными жителями и послушал их надежды. Одной из важнейших задач нового руководства региона и России является паспортизация жителей, объявленная недавним указом президента России Владимира Путина. Уже открылись точки, где происходит сбор заявок на получение российских паспортов. Напомню, их в облегченном режиме за три месяца, по такому же принципу как для жителей ДНР и ЛНР», — рассказал Скориков.