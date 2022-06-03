Люди понимают, что Россия здесь навсегда: Иван Скориков без прикрас рассказал о жизни Херсона

Жизнь в освобожденном Херсоне идет свои чередом: на улицах играют дети, молодежь сидит в интернете рядом с кафе, а всем желающим раздают бесплатное горячее питание от армии РФ. О том, какие настроения царят в городе и как изменилась его судьба, рассказал «Народным Новостям» эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков.
Скориков отправился в Херсон в качестве журналиста, чтобы побольше узнать о жизнедеятельности региона и дать экспертную оценку тем процессам, которые происходят в городе. Корреспондент «Народных Новостей» пообщался со специалистом, чтобы узнать подробнее о жизни освобожденного Херсона.
Мирная жизнь освобожденного города
Прошло три месяца с того момента, когда российские вооруженные силы освободили Херсон. И за это время можно проследить положительную динамику развития города и региона, отметил Скориков.
По словам политолога, буквально на днях в Херсоне была открыта сеть точек мобильного оператора из РФ, где люди могут можно оформить до двух телефонных номеров. Большое количество людей захотело приобрести пакеты тарифов, чтобы общаться со своими родственниками и пользоваться интернетом, отметил эксперт.
«Сегодня в концертном зале Юбилейный, где располагается гуманитарный штаб «Единой России», побывал вице-спикер Совета Федерации, руководитель партии «ЕР» Андрей Турчак, который вместе с главой региона Владимиром Сальдо пообщался с журналистами, местными жителями и послушал их надежды. Одной из важнейших задач нового руководства региона и России является паспортизация жителей, объявленная недавним указом президента России Владимира Путина. Уже открылись точки, где происходит сбор заявок на получение российских паспортов. Напомню, их в облегченном режиме за три месяца, по такому же принципу как для жителей ДНР и ЛНР», — рассказал Скориков.
Политолог подчеркнул, что по словам руководителя области Сальдо, в скором времени будут открываться промышленные предприятия. При этом в регионе уже прошла посевная кампания и будут реализовываться фрукты и овощи для продажи.
Настроения местного населения
Скориков рассказал, что в городе была сформирована военно-гражданская администрация, в которую вошли уроженцы Херсонщины, такие как Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов. В настоящее время Россия налаживает гражданскую жизнь в городе.
«У местных жителей сформировалось устойчивое мнение, что Россия здесь навсегда и что главная ее цель — возобновление мирной жизни. Люди хотят встраиваться в российские реалии. Происходит много важных нововведений, как связь, реконсервация предприятий, введение рублевой зоны. В Херсоне работает российское телевидение, тут показывают российские каналы, а также каналы из ДНР и ЛНР. Украинские телеканалы здесь недоступны. Происходит постепенное распропагандирование населения», — рассказал Скориков.
По словам политолога, город живет мирной жизнью, в нем гуляют люди, стоит теплая и приятная погода. По Херсону ходит общественный транспорт, в том числе есть и междугородние маршруты. Горожанам оказывается любая помощь от российской армии, в том числе людей обеспечивают горячим питанием.
«Для самых незащищенных слоев населения военные в разных местах организовывают полевую кухню: раздают гречу с тушенкой, выдают хлеб, чай. Это делается для пенсионеров, малоимущих и многодетных. Все организовано, всем хватает. Помощь могут получать до 1000 человек в день», — отметил эксперт.
В городе формируются общественные советы активистов, которые хотят донести желания горожан до руководства и принять самое активное участие в развитии города и области.
«Люди понимают, что Россия здесь навсегда. Они получают российскую гуманитарную помощь, воспринимают все как данность. Нам с помощью культуры и просветительских мероприятий надо вернуть этих людей в наше общее культурно-историческое пространство. Украинство будет обратимо, люди будут успешно интегрированы в РФ», — пояснил наш собеседник.
Херсон под мощной защитой России
Скориков рассказал, что, по сообщениям военных, ближе к границе зоны боевых действий, происходят украинские диверсии, но они успешно пресекаются с помощью российского ПВО.
«Стекла в городе не дрожат, все происходит на удаленном расстоянии. В Херсоне ведется активная жизнь, гуляют дети, люди сидят на лавочках, молодые люди ловят вай-фай у кафе», — отметил политолог.
В Херсоне находится значительное количество хранителей правопорядка, чтобы заниматься защитой административных зданий. Жители город могут безопасно передвигаться по Херсону и чувствовать себя защищенными.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.